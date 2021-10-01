Эрдоган рассчитывает, что к 2023 году в Турции примут новую Конституцию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу заявил, что страна нуждается в новой Конституции, и выразил надежду на то, что ее примут к 2023 году.
"Турция нуждается в новой конституции, которая станет залогом дальнейшего развития страны", - приводит агентство "Анадолу" высказывания турецкого президента на открытии осенней сессии парламента 27-го созыва.
По словам Эрдогана, он надеется, что новую Конституцию примут к столетию Турецкой Республики - к 2023 году.
Президент уточнил, что продолжается подготовка новой редакции основного закона страны. Эрдоган также призвал все политические силы Турции принять активное участие в разработке проекта новой Конституции.
Эрдоган анонсировал визит в Азербайджан в ближайшие недели
Джаббаров и Андреева обсудили реализацию рамочного документа о сотрудничестве до 2026г
В Азербайджане продолжаются работы по поиску 7 военных, считающихся пропавшими без вести во время войны в Карабахе осенью 2020 года – военный прокурор
Газпром начал поставки газа в Хорватию и Венгрию через "Турецкий поток" - компания
США планируют в 2021г экспортировать 98 млрд куб. м газа в виде СПГ
ГТК за 9 месяцев перевыполнил прогноз по поступлениям налогов и пошлин в бюджет Азербайджана на 12,4%
Число новых случаев COVID-19 в Азербайджане продолжает снижаться
Динамика распространения COVID-19 в РФ вызывает обеспокоенность - Кремль
Путин и Байден лидируют в сентябрьском рейтинге самых упоминаемых в СМИ персон - СКАН
ИВ Губинского района направит свыше 1,3 млн манатов на работы по благоустройству
ИВ Гусарского района купила легковые автомобили на 180 тыс. манатов
ГААД получит 8 млн манатов на продолжение строительства автодороги в Уджарском районе
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
ВТБ (Азербайджан) увеличил размер максимальной суммы по кредитам наличными
Bakcell помогла молодежи продолжить образование во время пандемии
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии