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Регион 01.10.2021 16:15

Эрдоган рассчитывает, что к 2023 году в Турции примут новую Конституцию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу заявил, что страна нуждается в новой Конституции, и выразил надежду на то, что ее примут к 2023 году.

"Турция нуждается в новой конституции, которая станет залогом дальнейшего развития страны", - приводит агентство "Анадолу" высказывания турецкого президента на открытии осенней сессии парламента 27-го созыва.

По словам Эрдогана, он надеется, что новую Конституцию примут к столетию Турецкой Республики - к 2023 году.

Президент уточнил, что продолжается подготовка новой редакции основного закона страны. Эрдоган также призвал все политические силы Турции принять активное участие в разработке проекта новой Конституции.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, КОНСТИТУЦИЯ, ПЛАНЫ


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