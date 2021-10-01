ВТБ (Азербайджан) увеличил размер максимальной суммы по кредитам наличными

ВТБ (Азербайджан) повысил размер предельной суммы по кредитам наличными для своих клиентов до 35 тыс. манатов. Для получения средств потребуется только удостоверение личности, без предоставления документов, подтверждающих доход и занятость, а также поручителя.
В ВТБ (Азербайджан) кредит наличными теперь доступен в размере от 300 до 35 тыс. манатов сроком от 6 до 60 месяцев. Начальная ставка по продукту составляет 15% годовых. При этом банк не взимает с клиента комиссию за сопровождение кредита. В рамках программы рефинансирования можно объединить в один несколько кредитов других банков и погасить по ним задолженность, а также получить дополнительные денежные средства.
«Для ВТБ (Азербайджан) стратегически важно, чтоб получение финансовых услуг было максимально простым и доступным для всех клиентов банка. Новые условия позволят нашим клиентам существенно сэкономить свое время по сбору документов и оформить кредит за один визит в офис, предъявив только удостоверение личности. Сегодня мы фиксируем повышенный спрос к продуктам банка среди жителей Азербайджана – наш портфель кредитов наличными вырос за восемь месяцев вдвое, до 36,3 млн манатов. Уверены, что новое предложение будет особенно актуально для заемщиков, на фоне сезонного роста спроса на потребительские кредиты осенью и зимой», - подчеркнул и.о. председателя правления ВТБ (Азербайджан) Евгений Бородин.
Оформить заявку клиенты могут дистанционно на сайте банка, в чат-банке Direct в мессенджере Facebook и WhatsApp, а также через контактный центра банка покороткому номеру 986.
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