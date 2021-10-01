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Финансы 01.10.2021 16:48

Страны-члены ЧБТР приняли решение о докапитализации на 245 млн евро

Совет управляющих Черноморского банка торговли и развития (ЧБТР) на внеочередном заседании в пятницу принял решение об увеличении подписного (subscribed) капитала банка до 3,1 млрд евро с текущих 2,29 млрд евро.

Таким образом, подписной капитал банка увеличится на 35,4%.

«Процесс подписки будет завершен к концу сентября 2022 года. Акционеры банка будут иметь возможность оплатить повышение подписного капитала 8 траншами в 2023-2030гг», - говорится в сообщении банка.

В результате новой подписки, ЧБТР получит дополнительный капитал на сумму 244,96 млн евро, а его оплаченный капитал (paid-in) достигнет 931,51 млн евро (уставный капитал банка равен 3,45 млрд евро).

Нынешнее увеличение подписного капитала является частью стратегии банка на 2021-2030гг и направлено на содействие экономическому развитию и региональному сотрудничеству стран-членов, укреплению способности ЧБТР реагировать на кризисные ситуации

В последний раз капитал ЧБТР увеличивался в 2018 году.

Ранее президент ЧБТР Дмитрий Панкин сообщили, что докапитализации на 245 млн евро необходима для увеличения его возможностей и обеспечения эффективности банка.

ЧБТР - международная организация, объединяющая 11 государств Организации Черноморского экономического сотрудничества. Доли Турции, РФ и Греции в капитале составляют по 16,5%, Румынии – 14%, Украины и Болгарии – по 13,5%, Азербайджана – 5%, Албании – 2%, Армении – 1%, Грузии и Молдовы – по 0,5%. Банк призван способствовать экономическому сотрудничеству, торговле и кооперации стран Черноморского региона. Уставный капитал банка составляет 3,45 млрд евро. Штаб-квартира ЧБТР расположена в Салониках.

А.Азизов

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Тэги: ЧБТР, КАПИТАЛ, УВЕЛИЧЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]