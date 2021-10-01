Эксперт считает последние ракетные пуски КНДР частью стратегии сдерживания Сеула

Пхеньян серией ракетных пусков, осуществлённых в течение последних нескольких недель, продемонстрировал возможность ответного удара ракетами различных классов в случае вооружённого конфликта на Корейском полуострове, считает российский военный эксперт Владимир Евсеев.

"С точки зрения Пхеньяна, все эти пуски, включая последний запуск зенитной ракеты - часть курса на военное сдерживание Южной Кореи, где ракетные технологии для вооруженных сил, в частности, для ВМС, получили в последнее время широкое развитие. Судя по характеру запусков северокорейских ракет, и их дальности, речь идёт о потенциале сдерживания в отношении Южной Кореи, возможности поражать ее военные объекты на Корейском полуострове, а также уничтожения военно-морской инфраструктуры", - сказал Евсеев в пятницу "Интерфаксу".

По мнению аналитика, комментарии ряда экспертов США, в которых даются скептические оценки потенциальной способности КНДР наносить точные ракетные удары на дальние расстояния, отчасти, оправданы.

"Американцы склонны к таким оценкам, в том числе и потому, что северокорейские ракеты, в основной массе, не представляют серьёзную угрозу даже для военных баз США в Японии. А для Южной Кореи этот потенциал довольно опасен. С другой стороны, не стоит недооценивать, с какими темпами Северная Корея продвигается в развитии ракетных технологий", - сказал собеседник.

КНДР в последние недели активизировала испытания ракетных вооружений. В частности, ранее на этой неделе Пхеньян сообщил об успешном испытании гиперзвуковой ракеты.