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СНГ 01.10.2021 21:41

Президент Белоруссии считает членов "Рабочего руха" террористами, у которых были прямые контакты с американскими спецслужбами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал членов организации "Рабочий рух" обычными террористами и отметил, что они имели прямые связи со спецслужбами США и, в частности, с ФБР.

"Когда мы начали работать по этим мерзавцам, мы увидели, что это за "рух" (организация "Рабочий рух" - ИФ). Это обычные террористы, они же сейчас признаются и говорят, где хотели совершать теракты", - заявил Лукашенко в пятницу в ходе совещания с руководством своей администрации. Его цитирует президентская пресс-служба.

По словам главы государства, "больше всего настораживает, что они сейчас основное острие направили против железной дороги". "Они же понимают, что Беларусь - транзитная страна. И Комитет госбезопасности недавно доложил: они обнаружили прямые контакты со спецслужбами США и прежде всего ФБР", - сказал Лукашенко.

"Это что такое? На это глаза закрыть? Ну, так мы закрывали в прошлом году. Знаете, что получили", - добавил он.

Президент напомнил, что некоторое время назад в стране были ликвидированы разного рода НПО и НКО. "Может быть, не до корня. Разного рода "средства массовой информации", вы их знаете. Всплыл "Рабочий рух", - сказал он.

В день прощания с сотрудником КГБ, который был застрелен несколькими днями ранее, Лукашенко обратил внимание на связь между стрелявшим в него "айтишником" и "рабочым рухам". "Какое отношение этот айтишник, который имеет зарплату в месяц в 10 раз больше, чем средняя зарплата рабочих, какое он имеет отношение к этим рабочим? Да никакого. Это обычные "игиловские" ячейки (ИГИЛ, террористическая организация, запрещенная в РФ) европейского разлива на территории Беларуси", - подчеркнул глава государства.

По его словам, такие ячейки состояли из 2-12 человек. "Пока больше 10-12 мы не нашли в многотысячных коллективах. Но это то ядро, которое должно было взорвать трудовые коллективы изнутри. Чем они занимались, я на заседании Конституционной комиссии вам сказал: от шпионажа о том, как Головченко (премьер-министр Белоруссии Роман Головченко - ИФ) будет обходить санкции, до информирования того актива, на который можно рассчитывать. От шпионажа до будущего мятежа", - сказал Лукашенко.

Как сообщалось, 28 сентября бойцы группы "Альфа" проводили спецоперацию по выявлению возможных причастных к террористической и экстремистской деятельности на территории Белоруссии. В результате стрельбы, которую открыл житель квартиры на ул. Якубовского, смертельное ранение получил сотрудник КГБ с позывным "Нирвана". Подозреваемого ликвидировали ответным выстрелом.

Прощание с погибшим сотрудником КГБ прошло 1 октября в Минске.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ОРГАНИЗАЦИЯ, ТЕРРОРИЗМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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