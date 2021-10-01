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Здравоохранение 01.10.2021 17:19

Число новых случаев COVID-19 в Азербайджане продолжает снижаться

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 689 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 484,591 тыс., сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 774 случаях заражения.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались 18 человек (накануне - 12). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 6 тыс. 543.

От COVID-19 вылечились 460,738 тыс. человек (+1 тыс. 816 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 17 тыс. 310 человек.

За сутки медики провели 9 тыс. 558 тестов на коронавирус против 9 тыс. 484 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 4 млн 868,573 тыс. тестов на COVID-19.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЯ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]