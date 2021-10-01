Число новых случаев COVID-19 в Азербайджане продолжает снижаться

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 689 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 484,591 тыс., сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 774 случаях заражения.
За сутки от коронавирусной инфекции скончались 18 человек (накануне - 12). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 6 тыс. 543.
От COVID-19 вылечились 460,738 тыс. человек (+1 тыс. 816 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 17 тыс. 310 человек.
За сутки медики провели 9 тыс. 558 тестов на коронавирус против 9 тыс. 484 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 4 млн 868,573 тыс. тестов на COVID-19.
Б.Рустамбеков
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