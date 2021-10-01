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Дальнее зарубежье 01.10.2021 20:01

Организатор военного переворота в Гвинее Думбуя стал исполняющим обязанности президента

Лидер пришедших к власти в Гвинее военных Мамади Думбуя принёс в пятницу присягу на посту исполняющего обязанности президента страны, сообщают гвинейские СМИ.

Во время церемонии Думбуя заверил, что останется у власти лишь на время переходного периода и в дальнейшем на выборах не собирается бороться за пост лидера страны.

Ранее этой осенью полковник Думбуя вместе с поддерживающими его военными спецназовцами отстранил от власти президента Гвинеи Альфу Конде. С тех пор Конде остаётся под стражей; из страны его не выпускают.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]