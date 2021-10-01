Президент Грузии Зурабишвили призвала политические силы провести в субботу выборы без уличных выступлений

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призывает все политические силы провести 2 октября выборы в органы местного самоуправления в открытой, справедливой и свободной обстановке.
"Правда или нет (нахождение бывшего президента Михаила Саакашвили в Батуми - ИФ), эта тема нарушает предвыборную среду, спокойствие и напрягает общество, способствует еще более поляризации. Все, кто тиражирует эту тему думают не о справедливых выборах, а делают ставку на уличные выступления и дестабилизацию", - заявила в пятницу в специальном видеообращении Зурабишвили.
Она отметила, что и власти поступают неверно, и комментарии по поводу нахождения Саакашвили в Грузии должны идти не из правящей партии "Грузинская мечта", а из государственных учреждений, которые обязаны фактами доказать обществу, кто прав.
"Ответственность властей - пресечь все попытки подорвать предвыборную среду", - сказала Зурабишвили.
По ее мнению, грузинское общество не готовится к выходу на улицы 3 октября и не пойдет на этом деструктивном пути ни за одной партией.
"Время гражданского противостояния в Грузии прошло, и оно не вернется, так как наши граждане намного бдительнее политиков. Я буду стоять вместе с нашими гражданами не на какой-либо улице или площади, а на стороне конституционного порядка и мирного будущего", - заявила Зурабишвили.
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