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Регион 01.10.2021 21:01

Президент Грузии Зурабишвили призвала политические силы провести в субботу выборы без уличных выступлений

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призывает все политические силы провести 2 октября выборы в органы местного самоуправления в открытой, справедливой и свободной обстановке.

"Правда или нет (нахождение бывшего президента Михаила Саакашвили в Батуми - ИФ), эта тема нарушает предвыборную среду, спокойствие и напрягает общество, способствует еще более поляризации. Все, кто тиражирует эту тему думают не о справедливых выборах, а делают ставку на уличные выступления и дестабилизацию", - заявила в пятницу в специальном видеообращении Зурабишвили.

Она отметила, что и власти поступают неверно, и комментарии по поводу нахождения Саакашвили в Грузии должны идти не из правящей партии "Грузинская мечта", а из государственных учреждений, которые обязаны фактами доказать обществу, кто прав.

"Ответственность властей - пресечь все попытки подорвать предвыборную среду", - сказала Зурабишвили.

По ее мнению, грузинское общество не готовится к выходу на улицы 3 октября и не пойдет на этом деструктивном пути ни за одной партией.

"Время гражданского противостояния в Грузии прошло, и оно не вернется, так как наши граждане намного бдительнее политиков. Я буду стоять вместе с нашими гражданами не на какой-либо улице или площади, а на стороне конституционного порядка и мирного будущего", - заявила Зурабишвили.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ВЫБОРЫ, ОБРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]