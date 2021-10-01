ГТК за 9 месяцев перевыполнил прогноз по поступлениям налогов и пошлин в бюджет Азербайджана на 12,4%

Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана в январе-сентябре 2021 года выполнил прогноз по поступлениям в госбюджет на 112,39%, сообщил председатель ГТК Сафар Мехтиев.
"На основе предварительных данных, ГТК в январе-сентябре 2021 года выполнил прогноз по перечислениям в государственный бюджет на 112,39%. Сумма, перечисленная сверх прогноза, составила 351,99 млн манатов", - написал Мехтиев в своем аккаунте в Twitter.
План по перечислениям в госбюджет налогов и пошлин на 2021 году для ГТК составляет 3,9 млрд манатов.
Б.Рустамбеков
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