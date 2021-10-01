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Здравоохранение 01.10.2021 20:40

Первые результаты доклинических исследований совмещенной вакцины "Ростеха" от COVID-19 и гриппа ожидаются к концу года - Мантуров

Первые результаты доклинических испытаний комбинированной вакцины против коронавируса и гриппа разработки госкорпорации "Ростех" появятся до конца 2021 года, заявил в пятницу министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

"К концу года мы получим первые результаты. Тогда я смогу вам сказать более четко", - сказал Мантуров журналистам.

Ранее о разработке холдингом "Нацимбио" госкорпорации "Ростех" собственной вакцины против коронавируса заявил директор холдинга Андрей Загорский. 24 апреля глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил, что разрабатываемая холдингом вакцина будет одновременно защищать против COVID-19 и гриппа, а ее регистрация может произойти уже в конце 2021 или начале 2022 года.

"Я надеюсь, что к концу года - в начале следующего мы сможем уже зарегистрировать", - сказал Чемезов в интервью программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).

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Тэги: РОССИЯ, МИНПРОМТОРГ, РОСТЕХ, ВАКЦИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]