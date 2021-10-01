ОДКБ выработала меры реагирования на случай кризисной ситуации из-за обстановки в Афганистане

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) разработала предложения по разрешению возможной кризисной ситуации из-за обстановки в Афганистане, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.
"В Центре кризисного реагирования ОДКБ под общим руководством генерального секретаря ОДКБ проводится заключительный этап совместной деловой игры секретариата, объединенного штаба, национальных органов государств-членов ОДКБ по подготовке предложений по нормализации обстановки в Центральноазиатском регионе с учетом ситуации в Афганистане", - заявил Зайнетдинов.
Он пояснил, что по замыслу деловой игры, на территории условного государства-члена ОДКБ возникли предпосылки для кризисной ситуации на фоне обстановки в Афганистане. ОДКБ выработала политико-дипломатические меры, а также оказала необходимую гуманитарную помощь этой стране.
Однако кризисная ситуация "продолжала обостряться" и могла стать угрожающей безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитету условного государства, поэтому президентом страны было направлено обращение в ОДКБ об оказании военной и военно-технической помощи, сказал пресс-секретарь.
"Участники игры отработали решения СКБ по оказанию военной и военно-технической помощи, в том числе с привлечением Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ и входящих в их состав формирований сил специального назначения. По замыслу игры, КСОР должны быть переброшены в условную страну Центральноазиатского региона для выполнения задач по предназначению", - сообщил Зайнетдинов.
В ОДКБ входят шесть государств: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
На фоне вывода войск США и НАТО из Афганистана, талибы в августе захватили почти все провинции страны, 15 августа овладели столицей - Кабулом. Президент Афганистана Ашраф Гани и члены его кабинета бежали из страны.
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