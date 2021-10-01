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СНГ 01.10.2021 21:30

ОДКБ выработала меры реагирования на случай кризисной ситуации из-за обстановки в Афганистане

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) разработала предложения по разрешению возможной кризисной ситуации из-за обстановки в Афганистане, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"В Центре кризисного реагирования ОДКБ под общим руководством генерального секретаря ОДКБ проводится заключительный этап совместной деловой игры секретариата, объединенного штаба, национальных органов государств-членов ОДКБ по подготовке предложений по нормализации обстановки в Центральноазиатском регионе с учетом ситуации в Афганистане", - заявил Зайнетдинов.

Он пояснил, что по замыслу деловой игры, на территории условного государства-члена ОДКБ возникли предпосылки для кризисной ситуации на фоне обстановки в Афганистане. ОДКБ выработала политико-дипломатические меры, а также оказала необходимую гуманитарную помощь этой стране.

Однако кризисная ситуация "продолжала обостряться" и могла стать угрожающей безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитету условного государства, поэтому президентом страны было направлено обращение в ОДКБ об оказании военной и военно-технической помощи, сказал пресс-секретарь.

"Участники игры отработали решения СКБ по оказанию военной и военно-технической помощи, в том числе с привлечением Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ и входящих в их состав формирований сил специального назначения. По замыслу игры, КСОР должны быть переброшены в условную страну Центральноазиатского региона для выполнения задач по предназначению", - сообщил Зайнетдинов.

В ОДКБ входят шесть государств: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

На фоне вывода войск США и НАТО из Афганистана, талибы в августе захватили почти все провинции страны, 15 августа овладели столицей - Кабулом. Президент Афганистана Ашраф Гани и члены его кабинета бежали из страны.

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Тэги: РОССИЯ, ОДКБ, АФГАНИСТАН, РЕАГИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]