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Регион 01.10.2021 20:05

Бывший президент Грузии Саакашвили задержан, сообщил премьер страны

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили задержан и доставлен в тюрьму, сообщил на брифинге премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили.

"Наши правоохранительные органы на высшем уровне провели мероприятие по задержанию Михаила Саакашвили. Они имели предварительную информацию о его передвижениях, начиная с Украины в направление Грузии, и этот процесс был под полным контролем", - сказал Гарибашвили.

Грузинские правоохранители выбрали для ареста Саакашвили время и место "для исключения препятствующих факторов", отметил премьер.

По его данным, "в настоящее время бывший президент находится в пенитенциарном учреждении".

Утром Саакашвили написал в соцсетях, что прибыл в Грузию. Он разместил на своей странице видеокадры, предположительно, из Батуми.

"Приветствую вас из Батуми и призываю всех идти 2 октября на местные выборы. Мы обязательно победим и будем праздновать победу", - заявил он.

В МВД Грузии ранее сообщили, что не располагают информацией о нахождении бывшего президента на грузинской территории.

При этом представители властей заявили, что ждут Саакашвили, чтобы препроводить его в тюрьму. Грузинская прокуратура обвиняет его по нескольким уголовным статьям, по двум из которых бывший президент осужден.

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Тэги: ГРУЗИЯ, СААКАШВИЛИ, ЗАДЕРЖАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]