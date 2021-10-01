Официальной информации о задержании Исмаилова пока нет, заявили в посольстве РФ в Черногории

В посольстве РФ в Подгорице заявили, что пока не располагают официальной информацией от черногорских властей о задержании разыскиваемого Россией предпринимателя Тельмана Исмаилова.
"Официального подтверждения от черногорских компетентных органов нет, ждем такого подтверждения", - сообщили "Интерфаксу" в российской дипмиссии.
Ранее балканские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что сотрудники полиции Черногории задержали Исмаилова в Подгорице.
В сообщениях СМИ отмечается, что задержание произведено именно потому, что Исмаилов разыскивается Россией.
Созданной Исмаиловым группе компаний АСТ фактически принадлежал Черкизовский рынок в Москве.
Исмаилов объявлен российскими правоохранительными органами в международный розыск. Его имя фигурирует в нескольких уголовных делах, в том числе об убийствах.
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