Официальной информации о задержании Исмаилова пока нет, заявили в посольстве РФ в Черногории

В посольстве РФ в Подгорице заявили, что пока не располагают официальной информацией от черногорских властей о задержании разыскиваемого Россией предпринимателя Тельмана Исмаилова.

"Официального подтверждения от черногорских компетентных органов нет, ждем такого подтверждения", - сообщили "Интерфаксу" в российской дипмиссии.

Ранее балканские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что сотрудники полиции Черногории задержали Исмаилова в Подгорице.

В сообщениях СМИ отмечается, что задержание произведено именно потому, что Исмаилов разыскивается Россией.

Созданной Исмаиловым группе компаний АСТ фактически принадлежал Черкизовский рынок в Москве.

Исмаилов объявлен российскими правоохранительными органами в международный розыск. Его имя фигурирует в нескольких уголовных делах, в том числе об убийствах.