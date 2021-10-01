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Дальнее зарубежье 01.10.2021 20:45

Официальной информации о задержании Исмаилова пока нет, заявили в посольстве РФ в Черногории

В посольстве РФ в Подгорице заявили, что пока не располагают официальной информацией от черногорских властей о задержании разыскиваемого Россией предпринимателя Тельмана Исмаилова.

"Официального подтверждения от черногорских компетентных органов нет, ждем такого подтверждения", - сообщили "Интерфаксу" в российской дипмиссии.

Ранее балканские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что сотрудники полиции Черногории задержали Исмаилова в Подгорице.

В сообщениях СМИ отмечается, что задержание произведено именно потому, что Исмаилов разыскивается Россией.

Созданной Исмаиловым группе компаний АСТ фактически принадлежал Черкизовский рынок в Москве.

Исмаилов объявлен российскими правоохранительными органами в международный розыск. Его имя фигурирует в нескольких уголовных делах, в том числе об убийствах.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ЧЕРНОГОРИЯ, ИСМАИЛОВ, ЗАДЕРЖАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]