США призывают Турцию воздержаться от закупок у РФ военной техники

Турции следует отказаться от приобретения у России военного оборудования, заявила в пятницу на брифинге первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман.
"Мы на всех уровнях и при каждой возможности призываем Турцию не сохранять (уже приобретенные - ИФ) системы С-400 и воздержаться от приобретения любой дополнительной российской техники", - сказала Шерман.
Она также указала, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пока не принял никакого решения о возможных дальнейших закупках, а лишь отметил возможность приобретения новой техники.
"Президент Эрдоган сказал, что они могут рассмотреть и имеют право рассмотреть (закупку - ИФ) любой системы вооружений, в том числе С-400", - добавила Шерман, отметив, что "Турция является союзником по НАТО".
Эрдоган заявил на днях в интервью телеканалу CBS, что Анкара намерена купить у Москвы еще одну партию С-400. "В будущем никто не сможет вмешиваться в сферу того, какие оборонительные системы мы приобретаем, у какой страны на каком уровне. Никто не может вмешиваться в это. Только мы принимаем такие решения", - сказал Эрдоган. "Конечно, конечно, да", - ответил он на вопрос, купит ли Турция у России еще одну партию С-400.
В США неоднократно выражали обеспокоенность в связи с приобретением Турцией у России зенитных ракетных комплексов С-400, поскольку считали, что Россия может использовать эти системы для получения информации об истребителях-бомбардировщиках пятого поколения F-35. Кроме этого, в Пентагоне заявляли, что Турции следует вернуть ЗРК С-400 России, если Анкара хочет получить от США ракетные комплексы Patriot.
В итоге Вашингтон исключил Анкару из программы производства F-35A сразу после того, как Турция приобрела С-400.
Как сообщал "Интерфакс", Турция купила у России четыре дивизиона систем противовоздушной обороны (ПВО) С-400 "Триумф" стоимостью $2,5 млрд. 23 октября 2019 года "Рособоронэкспорт" сообщил, что Россия выполнила этот контракт досрочно, поставив Турции все элементы систем С-400, включая ракеты.
Эрдоган анонсировал визит в Азербайджан в ближайшие недели
Джаббаров и Андреева обсудили реализацию рамочного документа о сотрудничестве до 2026г
В Азербайджане продолжаются работы по поиску 7 военных, считающихся пропавшими без вести во время войны в Карабахе осенью 2020 года – военный прокурор
В России производство нефтепродуктов в августе выросло на 5,6% год к году и на 3% к июлю
GeoProMining в I полугодии сократила выпуск золота вдвое из-за последствий войны в Карабахе
Литовский энергохолдинг Ignitis grupe начал строительство ветропарка за 80 млн евро
На Канарских островах продолжается извержение вулкана
Первые результаты доклинических исследований совмещенной вакцины "Ростеха" от COVID-19 и гриппа ожидаются к концу года - Мантуров
Число новых случаев COVID-19 в Азербайджане продолжает снижаться
ИВ Губинского района направит свыше 1,3 млн манатов на работы по благоустройству
ИВ Гусарского района купила легковые автомобили на 180 тыс. манатов
ГААД получит 8 млн манатов на продолжение строительства автодороги в Уджарском районе
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
ВТБ (Азербайджан) увеличил размер максимальной суммы по кредитам наличными
Bakcell помогла молодежи продолжить образование во время пандемии
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии