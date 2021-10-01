США призывают Турцию воздержаться от закупок у РФ военной техники

Турции следует отказаться от приобретения у России военного оборудования, заявила в пятницу на брифинге первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман.

"Мы на всех уровнях и при каждой возможности призываем Турцию не сохранять (уже приобретенные - ИФ) системы С-400 и воздержаться от приобретения любой дополнительной российской техники", - сказала Шерман.

Она также указала, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пока не принял никакого решения о возможных дальнейших закупках, а лишь отметил возможность приобретения новой техники.

"Президент Эрдоган сказал, что они могут рассмотреть и имеют право рассмотреть (закупку - ИФ) любой системы вооружений, в том числе С-400", - добавила Шерман, отметив, что "Турция является союзником по НАТО".

Эрдоган заявил на днях в интервью телеканалу CBS, что Анкара намерена купить у Москвы еще одну партию С-400. "В будущем никто не сможет вмешиваться в сферу того, какие оборонительные системы мы приобретаем, у какой страны на каком уровне. Никто не может вмешиваться в это. Только мы принимаем такие решения", - сказал Эрдоган. "Конечно, конечно, да", - ответил он на вопрос, купит ли Турция у России еще одну партию С-400.

В США неоднократно выражали обеспокоенность в связи с приобретением Турцией у России зенитных ракетных комплексов С-400, поскольку считали, что Россия может использовать эти системы для получения информации об истребителях-бомбардировщиках пятого поколения F-35. Кроме этого, в Пентагоне заявляли, что Турции следует вернуть ЗРК С-400 России, если Анкара хочет получить от США ракетные комплексы Patriot.

В итоге Вашингтон исключил Анкару из программы производства F-35A сразу после того, как Турция приобрела С-400.

Как сообщал "Интерфакс", Турция купила у России четыре дивизиона систем противовоздушной обороны (ПВО) С-400 "Триумф" стоимостью $2,5 млрд. 23 октября 2019 года "Рособоронэкспорт" сообщил, что Россия выполнила этот контракт досрочно, поставив Турции все элементы систем С-400, включая ракеты.