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Дальнее зарубежье 01.10.2021 21:16

США призывают Турцию воздержаться от закупок у РФ военной техники

Турции следует отказаться от приобретения у России военного оборудования, заявила в пятницу на брифинге первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман.

"Мы на всех уровнях и при каждой возможности призываем Турцию не сохранять (уже приобретенные - ИФ) системы С-400 и воздержаться от приобретения любой дополнительной российской техники", - сказала Шерман.

Она также указала, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пока не принял никакого решения о возможных дальнейших закупках, а лишь отметил возможность приобретения новой техники.

"Президент Эрдоган сказал, что они могут рассмотреть и имеют право рассмотреть (закупку - ИФ) любой системы вооружений, в том числе С-400", - добавила Шерман, отметив, что "Турция является союзником по НАТО".

Эрдоган заявил на днях в интервью телеканалу CBS, что Анкара намерена купить у Москвы еще одну партию С-400. "В будущем никто не сможет вмешиваться в сферу того, какие оборонительные системы мы приобретаем, у какой страны на каком уровне. Никто не может вмешиваться в это. Только мы принимаем такие решения", - сказал Эрдоган. "Конечно, конечно, да", - ответил он на вопрос, купит ли Турция у России еще одну партию С-400.

В США неоднократно выражали обеспокоенность в связи с приобретением Турцией у России зенитных ракетных комплексов С-400, поскольку считали, что Россия может использовать эти системы для получения информации об истребителях-бомбардировщиках пятого поколения F-35. Кроме этого, в Пентагоне заявляли, что Турции следует вернуть ЗРК С-400 России, если Анкара хочет получить от США ракетные комплексы Patriot.

В итоге Вашингтон исключил Анкару из программы производства F-35A сразу после того, как Турция приобрела С-400.

Как сообщал "Интерфакс", Турция купила у России четыре дивизиона систем противовоздушной обороны (ПВО) С-400 "Триумф" стоимостью $2,5 млрд. 23 октября 2019 года "Рособоронэкспорт" сообщил, что Россия выполнила этот контракт досрочно, поставив Турции все элементы систем С-400, включая ракеты.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ТУРЦИЯ, РОССИЯ, ВООРУЖЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]