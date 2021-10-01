Татнефть в сентябре увеличила добычу на 12,2% год к году, снизила на 2,8% к августу

Группа "Татнефть"в сентябре добыла 2,36 млн тонн нефти, за 9 месяцев текущего года - 20,593 млн тонн, сообщает компания.

В 2020 году добыча в сентябре составила 2,104 млн тонн, за январь-сентябрь - 19,548 млн тонн. Таким образом, показатели выросли на 12,2% и на 5,3% соответственно. Однако в прошлом месяце добыча снизилась на 2,8% относительно августа этого года (2,427 млн тонн).

Головная компания ПАО "Татнефть" в сентябре добыла 2,335 млн тонн нефти, в январе-сентябре - 20,369 млн тонн (на 1,061 млн тонн больше, чем годом ранее) .

За пределами Татарстана с начала года было добыто 223,9 тыс. тонн (на 16,8 тыс. тонн меньше, чем годом ранее), в том числе в сентябре - 25,2 тыс. тонн нефти.

Добыча сверхвязкой нефти в минувшем месяце составила 302,6 тыс. тонн, с начала года - 2,738 млн тонн (на 270 тыс. тонн больше, чем в январе-сентябре 2020 года).

Нефтекомплекс "ТАНЕКО" в сентябре переработал 1,115 млн тонн нефтесырья (рост на 29,4% год к году), за девять месяцев - 8,476 млн тонн (снижение на 6,6%).

Производство бензинов за месяц составило 145,4 тыс. тонн (против 87,7 тыс. тонн годом ранее), за январь-сентябрь - 972 тыс. тонн (919,3 тыс. тонн), дизельного топлива - 537,2 тыс. тонн (181,4 тыс. тонн) и 3,969 млн тонн (2,509 млн тонн).