Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9682 RUR   0.0233 GBR   2.2873 TRY   0.1912

Цена на нефть

30.09 $/bbl   WTI 75.03 0.20 Brent 78.31 0.22

Погода в Баку

  ночь день

Бизнес и законодательство 01.10.2021 23:24

Google отказалась от проекта цифровых банковских счетов

Американская Google отказалась от проекта открытия цифровых банковских счетов для клиентов Google Pay, который мог бы существенно усилить позиции компании в сфере финансовых услуг, пишет The Wall Street Journal.

Партнерами проекта, анонсированного в ноябре 2019 года, должны были стать, в частности, Citigroup Inc.и кредитный кооператив Стэнфордского университета, которые планировали заняться обслуживанием Plex-счетов - электронных счетов клиентов Google. Plex-счета, синхронизированные с Google Pay, продвигались как простой и доступный финансовый инструмент при отсутствии ежемесячных платежей за обслуживание.

Изначально запуск проекта был запланирован на 2020 год, однако он неоднократно переносился. В апреле 2021 года из Google ушел автор проекта Цезарь Сенгупта, в связи с чем, компания решила закрыть его, говорят источники WSJ.

По их словам, банковские регуляторы поддерживали проект и не связаны с его закрытием.

При этом, Google, вероятно, поставила регуляторов в известность о прекращении проекта раньше, чем партнерские банки, поскольку еще на прошлой неделе некоторые из них полагали, что он будет реализован.

Так, BM Technologies Inc., оператор банковской онлайн-платформы, еще на прошлой неделе заявляла, что ее совместные с Google Plex-счета заработают в конце 2021 года или в 2022 году.

Акции холдинга Alphabet Inc., в который входит Google, подорожали на 1,5% на торгах в Нью-Йорке в пятницу. С начала текущего года их стоимость выросла на 55%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, GOOGLE, СЧЕТА, ПРОЕКТ


Похожие новости


Google покупает здание в Нью-Йорке за $2,1 млрд Google переносит возвращение сотрудников в офисы до начала следующего года Google перенесла планы отказа от cookies Google откроет свой первый розничный магазин этим летом в Нью-Йорке Google анонсировала новый Android 12 на ежегодной конференции Google оставит 20% сотрудников на "удаленке", более половины будут работать в гибридном режиме

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]