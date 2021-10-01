На Канарских островах продолжается извержение вулкана

Вулкан на испанском острове Пальма продолжает извергать потоки лавы, в районе бедствия разрушено не менее 870 зданий, пишут в пятницу западные СМИ со ссылкой на заявление местных органов власти.
По данным европейской программы мониторинга Земли Copernicus, к настоящему моменту объем извергнутой за все дни лавы достиг 80 млн кубических метров, ею покрыто 358 гектаров земли. По информации Геологического института Испании, очередное мощное извержение началось около 2:30 утра по местному времени.
Премьер-министр страны Педро Санчес планирует в воскресенье в третий раз с начала извержения посетить остров Пальма.
В результате извержения, которое началось 19 сентября около 6,2 тыс. из 85 тыс. местных жителей было эвакуировано. Информации о жертвах и тяжелых травмах на данный момент не поступало.
До извержения на острове примерно неделю отмечалось повышение сейсмической активности. В Институте вулканологии Канарских островов пришли к выводу, что нынешнее извержение может продлиться три месяца.
Предыдущий раз на острове в 1971 году извергался вулкан Тенегия.
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