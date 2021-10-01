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Происшествия 01.10.2021 22:02

На Канарских островах продолжается извержение вулкана

Вулкан на испанском острове Пальма продолжает извергать потоки лавы, в районе бедствия разрушено не менее 870 зданий, пишут в пятницу западные СМИ со ссылкой на заявление местных органов власти.

По данным европейской программы мониторинга Земли Copernicus, к настоящему моменту объем извергнутой за все дни лавы достиг 80 млн кубических метров, ею покрыто 358 гектаров земли. По информации Геологического института Испании, очередное мощное извержение началось около 2:30 утра по местному времени.

Премьер-министр страны Педро Санчес планирует в воскресенье в третий раз с начала извержения посетить остров Пальма.

В результате извержения, которое началось 19 сентября около 6,2 тыс. из 85 тыс. местных жителей было эвакуировано. Информации о жертвах и тяжелых травмах на данный момент не поступало.

До извержения на острове примерно неделю отмечалось повышение сейсмической активности. В Институте вулканологии Канарских островов пришли к выводу, что нынешнее извержение может продлиться три месяца.

Предыдущий раз на острове в 1971 году извергался вулкан Тенегия.

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Тэги: ИСПАНИЯ, ВУЛКАН, ИЗВЕРЖЕНИЕ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]