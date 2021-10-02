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Регион 02.10.2021 08:59

Адвокат Саакашвили не исключает, что экс-президент Грузии будет помилован

Адвокат бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Бека Басилая считает, что освобождение его подзащитного возможно двумя путями: помилованием нынешнего президента Саломе Зурабишвили либо экстрадицией на Украину.

"Сегодняшнее заявление президента Зурабишвили, что она никогда не помилует Саакашвили, продиктовано правящей партией "Грузинская мечта", но завтра ситуация может измениться", - заявил Басилая в эфире оппозиционного телеканала "Мтавари архи".

Говоря о втором пути освобождения Саакашвили, его экстрадиции на Украину, так как он является украинским гражданином, адвокат отметил, что это очень долгий путь и не факт, что он завершится позитивным результатом.

Прокурор Джарджи Циклаури заявил журналистам, что украинская сторона пока не обращалась в министерство юстиции Грузии с запросом об экстрадиции Саакашвили.

Между тем глава Минюста Грузии Рати Брегадзе заявил, что тюрьма в городе Рустави, куда помещен задержанный в пятницу и ранее заочно приговоренный к шести годам тюремного заключения экс-президент Саакашвили, отвечает всем необходимым международным стандартам.

"В пенитенциарном учреждении обеспечены все условия в соответствии с международными стандартами", - сказал министр в эфире грузинской телекомпании "Рустави-2".

По его словам, у омбудсмена Грузии есть возможность без ограничений посещать заключенного.

"Что касается состояния его (Саакашвили) здоровья, сейчас ведутся обязательные процедуры (проверки здоровья). На данном этапе каких-либо жалоб он не высказывал", - сказал министр.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]