Адвокат Саакашвили не исключает, что экс-президент Грузии будет помилован

Адвокат бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Бека Басилая считает, что освобождение его подзащитного возможно двумя путями: помилованием нынешнего президента Саломе Зурабишвили либо экстрадицией на Украину.
"Сегодняшнее заявление президента Зурабишвили, что она никогда не помилует Саакашвили, продиктовано правящей партией "Грузинская мечта", но завтра ситуация может измениться", - заявил Басилая в эфире оппозиционного телеканала "Мтавари архи".
Говоря о втором пути освобождения Саакашвили, его экстрадиции на Украину, так как он является украинским гражданином, адвокат отметил, что это очень долгий путь и не факт, что он завершится позитивным результатом.
Прокурор Джарджи Циклаури заявил журналистам, что украинская сторона пока не обращалась в министерство юстиции Грузии с запросом об экстрадиции Саакашвили.
Между тем глава Минюста Грузии Рати Брегадзе заявил, что тюрьма в городе Рустави, куда помещен задержанный в пятницу и ранее заочно приговоренный к шести годам тюремного заключения экс-президент Саакашвили, отвечает всем необходимым международным стандартам.
"В пенитенциарном учреждении обеспечены все условия в соответствии с международными стандартами", - сказал министр в эфире грузинской телекомпании "Рустави-2".
По его словам, у омбудсмена Грузии есть возможность без ограничений посещать заключенного.
"Что касается состояния его (Саакашвили) здоровья, сейчас ведутся обязательные процедуры (проверки здоровья). На данном этапе каких-либо жалоб он не высказывал", - сказал министр.
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