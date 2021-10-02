США стремятся к расширению оборонных связей с Турцией - Пентагон

Министр обороны США Ллойд Остинв состоявшейся телефонной беседе с главой оборонного ведомства Турции Хулуси Акаром высказался в пользу расширения военного сотрудничества между двумя странами, в том числе в области борьбы с терроризмом, сообщил Пентагон.
"Министр обороны Ллойд Остин побеседовал по телефону с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром, чтобы обсудить возможности расширения и укрепления давних оборонных связей и обменяться мнениями по региональным проблемам, включая общую угрозу терроризма", - говорится в распространенном Пентагоном сообщении.
В нем также отмечается, что Остин "подтвердил, что Соединенные Штаты придают большое значение оборонным отношениям с Турцией, о чем совсем недавно свидетельствовало сотрудничество между обеими странами по Афганистану".
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