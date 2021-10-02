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02.10.2021 09:06

США стремятся к расширению оборонных связей с Турцией - Пентагон

Министр обороны США Ллойд Остинв состоявшейся телефонной беседе с главой оборонного ведомства Турции Хулуси Акаром высказался в пользу расширения военного сотрудничества между двумя странами, в том числе в области борьбы с терроризмом, сообщил Пентагон.

"Министр обороны Ллойд Остин побеседовал по телефону с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром, чтобы обсудить возможности расширения и укрепления давних оборонных связей и обменяться мнениями по региональным проблемам, включая общую угрозу терроризма", - говорится в распространенном Пентагоном сообщении.

В нем также отмечается, что Остин "подтвердил, что Соединенные Штаты придают большое значение оборонным отношениям с Турцией, о чем совсем недавно свидетельствовало сотрудничество между обеими странами по Афганистану".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]