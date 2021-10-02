Задержание Саакашвили не станет поводом для обострения отношений между Грузией и Украиной, считает спикер грузинского парламента

Отношения между Грузией и Украиной после задержания бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили не испортятся, полагает председатель парламента Грузии Каха Кукава.
"Ничего не обострит грузино-украинские отношения. Задержание Саакашвили должно стать хорошим примером тому, что в Грузии нет места провокациям", - заявил Кукава журналистам.
Такое заявление он сделал после голосования на местных выборах на одном из избирательных участков в Тбилиси.
По данным Центральной избирательной комиссии Грузии, все избирательные участки были открыты в 8:00 и каких-либо эксцессов пока не было.
Саакашвили утром в пятницу написал в соцсетях, что прибыл в Грузию. Вечером того же дня премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что вернувшийся из Украины Саакашвили задержан и доставлен в тюрьму. Саакашвили является гражданином Украины.
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