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Регион 02.10.2021 09:36

В Совбезе Армении рассчитывают, что встреча Пашиняна с Алиевым состоится в ближайшее время

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорянзаявил, что премьер страны Никол Пашинян может встретиться с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в ближайшее время, если со стороны Баку для обсуждения вопросов "действительно есть готовность".

"Наша готовность была и раньше. Если действительно есть готовность со стороны Алиева, мы надеемся, что в рамках Минской группы ОБСЕ обсуждения пройдут, встреча может состояться в ближайшее время", - сказал Григорян в пятницу общественному телевидению Армении касательно заявления Алиева о готовности встретиться Пашиняном в рамках Минской группы ОБСЕ.

Кроме того, он добавил, что Армения готова к демаркации границ с Азербайджаном при посредничестве России.

"Что касается демаркации и делимитации, то Армения готова. Кстати, в мае Азербайджан также заявил, что готов, но (...) в заявлениях, сделанных президентом Азербайджана в ООН, мы не получали никаких позитивных сигналов (об этом - ИФ). Если (в Баку - ИФ) имеется действительно серьезная готовность, то, я думаю, мы можем двигаться вперед, начать процесс демаркации и делимитации при посредничестве России. Прояснить существующий вопрос между Арменией и Азербайджаном, а также попробовать решить также другие", - сказал Григорян.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]