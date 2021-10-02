Саакашвили из тюрьмы призвал своих сторонников идти на выборы

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили распространил письмо из Руставской тюрьмы, в котором призвал идти на выборы.

"Моя свобода, и что тысячу раз важнее - свобода Грузии зависит от вашей активности и вашей борьбы в ближайшие дни", - пишет Саакашвили.

По его словам, он знал, что его задержат в Грузии по "ложным приговорам".

"Ни одна страна в мире не признает эти ложные приговоры, кроме России, но я все-таки приехал. Призываю всех идти на выборы, чтобы добиться нашей общей победы", - заявил Саакашвили.

Он отметил, что от активности избирателей - сторонников оппозиции будет зависеть международная поддержка всего оппозиционного движения в Грузии.

Саакашвили утром в пятницу написал в соцсетях, что прибыл в Грузию. Вечером того же дня премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что вернувшийся из Украины экс-президент задержан и доставлен в тюрьму. Саакашвили является гражданином Украины.