Арестован гражданин Азербайджана, работавший на спецслужбы Армении - СГБ

Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана выявила факт шпионажа в пользу Армении, говорится в сообщении СГБ, распространенном в субботу.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что гражданин Азербайджана Закиев Айдын Зеки оглу 1970 г.р. в ущерб суверенитету, территориальной неприкосновенности, государственной безопасности и обороноспособности Азербайджанской Республики оказывал помощь представителям спецслужб Армении в проведении враждебной деятельности против Азербайджана. Он также получил задание склонить к сотрудничеству с армянскими спецслужбами других лиц", - отмечается в сообщении.

Следствием было установлено, что, согласившись на сотрудничество со спецслужбами Армении, Закиев получал задания через лиц, находящихся на территории третьей страны. Он передавал спецслужбам Армении информацию об особых случаях комплектации личного состава Вооруженных сил Азербайджана, оказывал помощь армянским спецслужбам, организовывая распространение не соответствующей действительности информации, направленной на создание в стране противостояния на этнической почве.

Закиев привлечен к ответственности по статье 274 (государственная измена) и др. Уголовного кодекса АР и арестован решением суда.

Оперативно-следственные мероприятия по делу продолжаются.

А.Салаева