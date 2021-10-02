Арестован гражданин Азербайджана, работавший на спецслужбы Армении - СГБ

Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана выявила факт шпионажа в пользу Армении, говорится в сообщении СГБ, распространенном в субботу.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что гражданин Азербайджана Закиев Айдын Зеки оглу 1970 г.р. в ущерб суверенитету, территориальной неприкосновенности, государственной безопасности и обороноспособности Азербайджанской Республики оказывал помощь представителям спецслужб Армении в проведении враждебной деятельности против Азербайджана. Он также получил задание склонить к сотрудничеству с армянскими спецслужбами других лиц", - отмечается в сообщении.
Следствием было установлено, что, согласившись на сотрудничество со спецслужбами Армении, Закиев получал задания через лиц, находящихся на территории третьей страны. Он передавал спецслужбам Армении информацию об особых случаях комплектации личного состава Вооруженных сил Азербайджана, оказывал помощь армянским спецслужбам, организовывая распространение не соответствующей действительности информации, направленной на создание в стране противостояния на этнической почве.
Закиев привлечен к ответственности по статье 274 (государственная измена) и др. Уголовного кодекса АР и арестован решением суда.
Оперативно-следственные мероприятия по делу продолжаются.
А.Салаева
Moody`s подтвердило рейтинги Беларуси, изменило прогноз со "стабильного" на "негативный"
Google отказалась от проекта цифровых банковских счетов
Татнефть в сентябре увеличила добычу на 12,2% год к году, снизила на 2,8% к августу
Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 234 млн, скончались более 4,79 млн человек - университет Хопкинса
В США число жертв коронавируса превысило 700 тысяч
ИВ Губинского района направит свыше 1,3 млн манатов на работы по благоустройству
ИВ Гусарского района купила легковые автомобили на 180 тыс. манатов
ГААД получит 8 млн манатов на продолжение строительства автодороги в Уджарском районе
Официальный Киев обещает предоставить Саакашвили необходимую поддержку
Власти Тайваня обвиняют Пекин в "агрессивных" действиях, подрывающих мир в регионе
Премьер Грузии благодарит Киев за сотрудничество по "делу Саакашвили"
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
ВТБ (Азербайджан) увеличил размер максимальной суммы по кредитам наличными
Bakcell помогла молодежи продолжить образование во время пандемии
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии