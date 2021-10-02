Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 234 млн, скончались более 4,79 млн человек - университет Хопкинса

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро субботы возросло до 234 млн 292 тыс. 305, сообщает сайт американского университета Джонса Хопкинса.
С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались не менее 4 млн 791 тыс. 942 человека.
В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.
Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявили 43 млн 619 тыс. 754 инфицированных COVID-19. Количество летальных исходов перевалило за отметку в 700 тыс., достигнув показателя в 700 тыс. 320.
Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 33 млн 791 тыс. 61. Число умерших от последствий заражения вирусом выросло до 448 тыс. 573 человек.
На третьем месте в мире по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрирован 21 млн 445 тыс. 651 заболевший. Скончались 597 тыс. 255 человек.
За время пандемии в мире было распределено 6 млрд 263 млн 651 тыс. 504 дозы вакцины против коронавируса.
По данным портала Worldometers, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро пятницы 616,6, а количество случаев на 1 млн человек - 30,161. В США на 1 млн жителей в среднем скончались 2 тыс. 156 человек, в Индии - 321, Бразилии - 2 тыс. 785.
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