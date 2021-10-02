Международное рейтинговое агентство Moody`s Investors Service подтвердило долгосрочные рейтинги эмитента Беларусив иностранной и национальной валюте и приоритетные необеспеченные рейтинги в иностранной валюте на уровне B3, но изменило прогноз по рейтингу со "стабильного" на "негативный", говорится в пресс-релизе агентства.
Moody`s не является официальным рейтингующим агентством Беларусии присваивает рейтинги суверену по своей инициативе.
"Ключевыми факторами изменения прогноза на "негативный" являются повышенные риски рефинансирования долга с учетом ужесточения экономических и финансовых санкций, ограничивающих возможности финансирования, а также ограниченные резервы Беларуси, что снижает способность противостоять дальнейшим потрясениям в условиях повышенной политической нестабильности", - говорится в пресс-релизе.
В то же время подтверждение рейтингов на уровне "B3" отражает мнение Moody`s, что в течение следующих 12-18 месяцев рефинансирование внешнего долга будет поддерживаться накопленными страной резервами и продолжающейся финансовой поддержкой со стороны России. "Беларусьизвлекает выгоду из относительно высокого уровня благосостояния на душу населения, несмотря на неэффективность ее экономики, в которой доминирует государственный сектор. Кроме того, подтверждение также принимает во внимание умеренный уровень государственного долга, хотя финансовая устойчивость по-прежнему зависит от высокой зависимости от долга в иностранной валюте и высокого уровня государственной собственности", - отмечается в сообщении.
Moody`s отмечает, что усиление западных санкций приведет к ухудшению экономической ситуации, что скажется на налоговых поступлениях и, в частности, на доходах от внешнеэкономической деятельности. Кроме того, на бюджет в ближайшие годы окажет давление потенциальная необходимость оказания финансовой поддержки крупным госпредприятиям, на которые распространяются санкции. В связи с этим Moody`s прогнозирует дефицит бюджета Беларусина уровне 2,6% ВВП в 2022 году после аналогичного исполнения бюджета в 2021 году. При этом дефицит может стать значительно большим, если материализуются риски ухудшения ситуации, связанные с ужесточением санкций, полагают эксперты агентства.
Они также констатируют, что доступ Беларусик западным финансовым рынкам фактически закрыт после введения финансовых санкций со стороны ЕС и Великобритании. На этом фоне феврале 2023 года Беларусипредстоит погашение еврооблигаций на $800 млн, что увеличит ее финансовые потребности в ближайшие годы.
В то же время жесткие экономические и финансовые санкции увеличат зависимость Беларусиот России, которая является основным источником финансирования республики. "Экономические связи между обеими странами, вероятно, еще больше укрепятся, поскольку Беларусьстремится увести свой экспорт с западных рынков. Moody`s ожидает, что интеграция Беларуси с Россией будет углубляться, чтобы получить экономическую и финансовую поддержку. В результате кредитный профиль Беларусьбудет по-прежнему сильно зависеть от ее отношений с Россией, которые в прошлом были нестабильными", - отмечается в пресс-релизе.
При этом Moody`s ожидает, что Россия останется основным источником непредвиденного финансирования для Беларуси, о чем свидетельствует ранее предоставленный кредит в размере $1,5 млрд и "недавнее обязательство России предоставить около $600 млн к концу 2022 года с возможностью дальнейшей финансовой поддержки в рамках переговоров по усилению интеграции между двумя странами".
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