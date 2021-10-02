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Регион 02.10.2021 12:05

Премьер Грузии благодарит Киев за сотрудничество по "делу Саакашвили"

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поблагодарил украинскую сторону за плодотворное сотрудничество в правоохранительной сфере.

"Я могу привести примеры, связанные с недавней экстрадицией разыскиваемого в Грузии бывшего начальника военной полиции Мегиса Кардава, а также дело по Саакашвили. Все это указывает на наше плодотворное сотрудничество", - сказал в субботу журналистам Гарибашвили.

Он сообщил, что в самое ближайшее время правоохранительные органы Грузии обнародуют все детали, связанные с задержанием Саакашвили в Тбилиси.

"Скажу лишь, что все было сделано, чтобы задержание Саакашвили не представляло угрозу другим людям. Он был задержан, когда находился один на конспиративной квартире", - сказал Гарибашвили.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]