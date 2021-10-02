Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поблагодарил украинскую сторону за плодотворное сотрудничество в правоохранительной сфере.

"Я могу привести примеры, связанные с недавней экстрадицией разыскиваемого в Грузии бывшего начальника военной полиции Мегиса Кардава, а также дело по Саакашвили. Все это указывает на наше плодотворное сотрудничество", - сказал в субботу журналистам Гарибашвили.

Он сообщил, что в самое ближайшее время правоохранительные органы Грузии обнародуют все детали, связанные с задержанием Саакашвили в Тбилиси.

"Скажу лишь, что все было сделано, чтобы задержание Саакашвили не представляло угрозу другим людям. Он был задержан, когда находился один на конспиративной квартире", - сказал Гарибашвили.