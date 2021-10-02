Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9682 RUR   0.0233 GBR   2.2873 TRY   0.1912

Цена на нефть

30.09 $/bbl   WTI 75.03 0.20 Brent 78.31 0.22

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 02.10.2021 12:15

Власти Тайваня обвиняют Пекин в "агрессивных" действиях, подрывающих мир в регионе

КНР проводит политику, которая наносит ущерб миру в регионе, заявил в субботу журналистам премьер-министр Тайваня Су Чжэньчан.

"Китай (действует - ИФ) агрессивно и вредит миру в регионе, будучи в то же время вовлечен во множество актов запугивания", - приводят его слова западные СМИ.

"Очевидно, что мир, международное сообщество все больше и больше отвергает подобное поведение Китая", - отметил он.

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена коммунистическая Китайская Народная Республика, а часть партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. При этом почти во всех крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя.

Отношения Пекина и Тайваня значительно улучшались в 2008-2016 гг., когда главой тайванской администрации являлся представитель Гоминьдана Ма Инцзю. Однако с того момента, как главой тайваньской администрации в 2016 году стала Цай Инвэнь, Пекин нарастил военное давление на Тайвань.

Накануне, когда отмечался День образования КНР, ВВС Китая, по данным телеканала CNN, направили 38 боевых самолетов в провозглашенную администрацией Тайваня опознавательную зону ПВО острова - это рекордное количество с тех пор, как Тайвань начал публиковать такие отчеты. По информации тайванской стороны, самолеты ВВС КНР летели к Тайваню двумя волнами. Днем в сторону острова вылетели 25 самолетов, вечером - еще 13.

Между тем, напоминают СМИ, на фоне таких отношений Пекина и Тайбэя США и ряд западных стран пытаются продемонстрировать "свободу навигации" в Тайванском проливе. Ранее через него проходили боевые корабли США, Канады, Австралии и Франции, вызывая протесты со стороны Пекина.

В понедельник Тайванский пролив впервые с 2008 года пересек корабль ВМС Великобритании. В ответ Восточное командование театра военных действий Народно-освободительной армии Китая обвинило Лондон в попытке "из злого намерения саботировать мир и стабильность в Тайванском проливе".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]