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Регион 02.10.2021 12:24

Официальный Киев обещает предоставить Саакашвили необходимую поддержку

Министерство иностранных дел Украины окажет поддержку экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили, поскольку он является гражданином Украины, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Саакашвили - наш гражданин. Мы будем предоставлять ему соответствующую поддержку. Сегодня утром ... представитель посольства Грузии прибудет в Министерство иностранных дел Украины по нашему вызову. С ним все это будет проговорено. Каждого гражданина Украины мы защищаем, когда он попадает в беду", - сказал Кулеба в комментарии телеканалу "Дом".

Саакашвили утром в пятницу написал в соцсетях, что прибыл в Грузию. Вечером того же дня премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что экс-президент задержан и доставлен в тюрьму. Саакашвили является гражданином Украины.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]