Официальный Киев обещает предоставить Саакашвили необходимую поддержку

Министерство иностранных дел Украины окажет поддержку экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили, поскольку он является гражданином Украины, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Саакашвили - наш гражданин. Мы будем предоставлять ему соответствующую поддержку. Сегодня утром ... представитель посольства Грузии прибудет в Министерство иностранных дел Украины по нашему вызову. С ним все это будет проговорено. Каждого гражданина Украины мы защищаем, когда он попадает в беду", - сказал Кулеба в комментарии телеканалу "Дом".

Саакашвили утром в пятницу написал в соцсетях, что прибыл в Грузию. Вечером того же дня премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что экс-президент задержан и доставлен в тюрьму. Саакашвили является гражданином Украины.