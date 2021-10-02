Замначальника Генштаба Армении подозревается в злоупотреблении полномочиями и должностном подлоге

В Армении задержан заместитель начальника Генштаба ВС Армении Степан Галстян, подтвердил в субботу пресс-центр службы Национальной безопасности республики.

"В рамках уголовного дела о злоупотреблениях и хищениях в особо крупных размерах в процессе поставок вооружений на нужды ВС, расследуемого в следственном департаменте СНБ Армении, задержан также заместитель начальника Генштаба ВС РА С.Г.", - сообщает пресс-центр СНБ.

Отмечается, что он привлечен в качестве подозреваемого за злоупотребление должностными полномочиями и совершение должностного подлога, повлекших тяжелые материальные последствия, в суд представлено ходатайство об избрании ареста в качестве меры пресечения.

В СНБ сообщили также, что в рамках уголовного дела продолжаются масштабные оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия для индивидуализации действий других должностных лиц, вовлеченных в преступный механизм, и начала уголовного преследования в их отношении.

О задержании Галстянасообщила в пятницу газета "Грапарак".

По данным издания, в его доме проводится обыск.

Галстян подозреваются в хищении 2,3 млрд драмов (около $4,7 млн), а также поставках министерству обороны непригодных артиллерийских снарядов.

По материалам дела, Галстян заключил с Минобороны договоры о поставках артиллерийских снарядов для пушек 1983-1986 годов выпуска. Однако были поставлены снаряды для чешских артиллерийских орудий 1977 года, непригодные для стрельбы.

30сентября стало известно об аресте экс-министра обороны Армении Давида Тонояна (занимал должность министра обороны в 2018-2020 гг.) и директора компании-поставщика вооружения Давида Галстяна (известен как "Патрон Даво"), которые были задержаны СНБ по обвинению в хищениях в особо крупных размерах на сумму почти 2,28 млрд. драмов (свыше $4,7 млн.).