Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Мисира Джумаил оглу Марданова орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте глава государства.

Награда присуждена Марданову за долговременную эффективную деятельность в научно-педагогической сфере и общественно-политической жизни Азербайджана.

А.Салаева