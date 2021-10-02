Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Мисира Джумаил оглу Марданова орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте глава государства.
Награда присуждена Марданову за долговременную эффективную деятельность в научно-педагогической сфере и общественно-политической жизни Азербайджана.
А.Салаева
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