Президент Филиппин намерен завершить карьеру политика

Президент Филиппин Родриго Дутертев субботу объявил, что вскоре окончит свою политическую карьеру и не будет участвовать во всеобщих выборах 2022 года в стране, на которых он баллотировался бы на пост вице-президента.
"Среди филиппинцев превалирует мнение, что я не имею должной квалификации, и это было бы нарушением конституции. Повинуясь народной воле... я выполню ваше желание и сегодня объявляю об уходе из политики", - цитирует его слова агентство Associated Press (AP).
AP напоминает, что выборы на Филиппинах запланированы на 9 мая 2022 года: голосование по кандидатурам президента и вице-президента станут частью более масштабного электорального процесса с избранием представителей законодательной и избирательной власти.
Конституция Филиппин ограничивает время пребывания на должности президента одним шестилетним сроком. Занявший этот пост в 2016 году Дутерте ранее принял предложение правящей партии выдвигать кандидатуру на пост вице-президента на выборах 2022 года: при этом данное решение являлось беспрецедентным в политике Филиппин. Однако этот шаг президента вызвал негодование у множества его оппонентов. Противники Дутерте грозились оспорить законность его заявки на участие в выборах перед Верховным судом, если Дутерте не откажется от своего решения.
AP поясняет, что если Дутерте победил бы в качестве вице-президента на выборах 2022 года, он мог бы снова стать президентом, если бы избранный лидер страны скончался или не смогпо какой-либо причине исполнять свои обязанности.
Агентство отмечает, что уход Дутерте теоретически открывает путь к борьбе за президентское кресло его дочери Саре, которая в данный момент занимает пост мэра в городе Давао на юге страны. Как ранее заявляла Сара, она не намерена участвовать в борьбе за пост президента из-за договоренности с отцом о том, что лишь один из семьи Дутерте будет баллотироваться в 2022 году на высшие должности в стране.
76-летний президент Филиппин, напоминает AP, известен нестандартным стилем руководства, импульсивной риторикой и жесткой борьбой с наркоторговлей. В частности, ранее Международный уголовный суд начал расследование убийств, допущенных на Филиппинах в ходе борьбы с наркотиками. Однако Дутерте отказался сотрудничать с судом и пускать его следователей на территорию страны.
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