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02.10.2021 16:18

Азербайджан предоставил ООН первый после войны отчет по "Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах"

В рамках 70-й сессии Комитета ООН по экономическим, социальным и культурным правам (КЭСКП) в Женеве в виртуальном формате был представлен четвертый периодический отчет правительства Азербайджана по "Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах", говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Азербайджан ​​на сессии был представлен правительственной делегацией во главе с заместителем министра иностранных дел Халафом Халафовым. В состав делегации вошли представители министерств юстиции, внутренних дел, экономики, здравоохранения, культуры, образования, труда и социальной защиты населения, экологи и природных ресурсов, Генеральной прокуратуры, Государственной миграционной службы, Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей.

В ходе презентации Халафов отметил, что Азербайджан придает большое значение сотрудничеству с профильными договорными органами ООН в сфере защиты и продвижения прав человека.

Замминистра также рассказал о мерах, принятых правительством Азербайджана в связи с пандемией COVID-19.

Кроме того, он представил подробный отчет о существующей правовой базе и практических шагах, предпринятых в области устойчивого развития для обеспечения экономических, социальных и культурных прав, направленных на принятие важных мер, также нашедших свое отражение в четвертом периодическом отчете, охватывающем 2013-2018 гг.

По словам Халафова, четвертый периодический отчет стал первым отчетом, представленным Азербайджаном в ​​договорные органы ООН по правам человека после 44-дневной Отечественной войны.

Замглавы внешнеполитического ведомства отметил, что 44-дневная Отечественная война положила конец оккупации азербайджанских земель, что являлось основным препятствием для экономического, социального и культурного развития региона, и создала новые реалии для повышения благосостояния людей и расширения сотрудничества, а также безопасного и достойного возвращения в свои дома почти миллиона граждан, ставших беженцами и вынужденными переселенцами. По его словам, что это возвращение – огромный вклад в восстановление и защиту прав этих людей.

После презентации состоялся конструктивный интерактивный диалог по четырем секциям, охватывающим 1-15-ю статьи Международного пакта. Уполномоченные представители соответствующих госструктур Азербайджана ответили на вопросы членов комитета ООН.

Комитет ООН по экономическим, социальным и культурным правам, который включает представителей 18 стран, представит правительству Азербайджана свои рекомендации по периодическому отчету и интерактивному диалогу до 15 октября.

А.Салаева

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]