Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9682 RUR   0.0233 GBR   2.2873 TRY   0.1912

Цена на нефть

30.09 $/bbl   WTI 75.03 0.20 Brent 78.31 0.22

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 02.10.2021 16:31

Барьеры к признанию ВОЗ "Спутника V" устранены - Мурашко

Все барьеры для признания российской вакцины против коронавируса "Спутник V" Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в настоящий момент устранены, требуется лишь завершение административной процедуры, заявил в субботу глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Позиция РФ по поводу продвижения и регистрации вакцины "Спутник V" услышана, мы полностью сняли на сегодняшний день все вопросы. Все барьеры сняты, никаких мы сегодня не видим препятствий для дальнейшей работы, и это было подтверждено со стороны генерального директора", - сказал Мурашко журналистам по итогам переговоров с председателем ВОЗ Тедросом Гебрейесусом.

По словам министра, для рассмотрения заявки на одобрение компании-заявителю необходимо завершить некоторые административные процедуры.

"Компании-заявителю, которая занимается регистрацией вакцины "Спутник V" на площадке ВОЗ, необходимо подписать ряд документов, предоставить ряд дополнительных бумаг, это все-таки административная процедура, и будет рассматриваться", - сказал Мурашко.

В середине июля глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что РФПИ ожидает признания "Спутника V" Всемирной организацией здравоохранения и Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA) этой осенью.

30 июля Мурашко заявил, что Минздрав ведет консультации о взаимном признании сертификатов о вакцинации от COVID-19 с Европейским союзом.

"Спутник V" зарегистрирован уже в 70 странах с общим населением более 4 млрд человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]