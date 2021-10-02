Все барьеры для признания российской вакцины против коронавируса "Спутник V" Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в настоящий момент устранены, требуется лишь завершение административной процедуры, заявил в субботу глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
"Позиция РФ по поводу продвижения и регистрации вакцины "Спутник V" услышана, мы полностью сняли на сегодняшний день все вопросы. Все барьеры сняты, никаких мы сегодня не видим препятствий для дальнейшей работы, и это было подтверждено со стороны генерального директора", - сказал Мурашко журналистам по итогам переговоров с председателем ВОЗ Тедросом Гебрейесусом.
По словам министра, для рассмотрения заявки на одобрение компании-заявителю необходимо завершить некоторые административные процедуры.
"Компании-заявителю, которая занимается регистрацией вакцины "Спутник V" на площадке ВОЗ, необходимо подписать ряд документов, предоставить ряд дополнительных бумаг, это все-таки административная процедура, и будет рассматриваться", - сказал Мурашко.
В середине июля глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что РФПИ ожидает признания "Спутника V" Всемирной организацией здравоохранения и Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA) этой осенью.
30 июля Мурашко заявил, что Минздрав ведет консультации о взаимном признании сертификатов о вакцинации от COVID-19 с Европейским союзом.
"Спутник V" зарегистрирован уже в 70 странах с общим населением более 4 млрд человек.
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