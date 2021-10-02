В России максимальные с 18 июля более 25,2 тыс. новых случаев COVID-19

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в Россиисоставил 25 тыс. 219 случаев, это максимальное значение с 18 июля, умерли за сутки 886 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 25 тыс. 219 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 тыс. 138 (8,5%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.
Число новых случаев заражения коронавирусом в РФ продолжает увеличиваться, накануне сообщалось о 24 тыс. 522 заболевших, в четверг - о 23 тыс. 888. Значения субботы соотносятся в десятыми числами июля, 18 июля было выявлено 25 тыс. 018 случаев, после этого планка в более 25 тыс. заражений за сутки не преодолевалось. В тот период в РФ был подъем, связанный с распространением штамма коронавируса "дельта".
Рост числа заболевших наблюдается в большинстве регионов, в Москве - 4 тыс. 032 новых случаев за сутки, это максимум выявлений с 22 июля, в Санкт-Петербурге - 2 тыс. 494 (2 тыс. 281 накануне), в Московской области - 1 тыс. 483 новых случая (1 тыс. 339 по данным на 1 октября).
За минувшие сутки от коронавируса умерли 886 пациентов, это на один летальный исход меньше, чем накануне в пятницу. Больше всего смертей в Москве - 67, в Санкт-Петербурге - 59, в Свердловской области - 42.
Всего в России за время пандемии зарегистрировано 7 млн 560 тыс. 767 случаев коронавирусной инфекции, 209 тыс. 028 умерших и 6 млн 710 тыс. 574 выписанных, в том числе 17 тыс. 852 выписаны за последние сутки, из них 2 тыс. 116 в Москве.
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