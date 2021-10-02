В Азербайджане вновь зафиксировано снижение новых случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 684 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 485,275 тыс., сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 689 случаях заражения.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались 16 человек (накануне - 18). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 6 тыс. 559.

От COVID-19 вылечились 462,798 тыс. человек (+2 тыс. 060 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 15 тыс. 918 человек.

За сутки медики провели 9 тыс. 832 теста на коронавирус против 9 тыс. 558 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 4 млн 878,405 тыс. тестов на COVID-19.

А.Салаева