США зимой начнут размещение в Европе эскадрильи из 27 истребителей пятого поколения

Соединенные Штаты предстоящей зимой начнут размещение на авиабазе Лейкенхит в Англии эскадрильи из 27 истребителей пятого поколения F-35A, сообщили ВВС США.
"Истребители прибудут этой зимой", - сказал командир 495-й эскадрильи, в которую войдут F-35A, подполковник Айан Маклафлин.
Это будет первое постоянное базирования таких самолетов за пределами США. Авиабаза Лейкенхит находится в 113 км к северо-востоку от Лондона. В настоящее время там размещены американские истребители F-15 в составе двух эскадрильей.
В сентябре командующий Европейским командованием Вооруженных сил США и Верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генерал ВВС Тод Уолтерс сообщил о планах стран-члены Североатлантического альянса развернуть на 12 своих базах в общей сложности 450 истребителей F-35 национальных ВВС.
В частности, планируется, что Великобритания в 2021 разместит свои истребители на двух базах - Мархам и Лейкенхит, Нидерланды - на авиабазах Волкель и Леуварден (в 2022 году), Дания - на авиабазе Скридструп (в 2023 году), Италия - на авиабазах Амендола и Геди (в 2022 году), Норвегия - на авиабазах Эрланн и Эвенес (в 2022 году), Бельгия - на авиабазах Флоренн (в 2025 году) и Клейне-Брогель (в 2027 году), Польша - на авиабазах Ласк и Свидвин (в 2026 году).
Азербайджан предоставил ООН первый после войны отчет по "Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах"
Мисир Марданов награжден орденом "За заслуги перед Отечеством"
Руководящий состав азербайджанской армии проанализировал ситуацию на границе и на территории, где временно располагаются российские миротворцы – Минобороны
Космический аппарат BepiColombo передал первые снимки поверхности Меркурия
Азербайджан готов нарастить экспорт газа в Европу, но для этого нужны новые контракты - Алиев
Moody`s подтвердило рейтинги Беларуси, изменило прогноз со "стабильного" на "негативный"
В Азербайджане 38% населения полностью привито от коронавируса
В России максимальные с 18 июля более 25,2 тыс. новых случаев COVID-19
В Азербайджане вновь зафиксировано снижение новых случаев COVID-19
ИВ Губинского района направит свыше 1,3 млн манатов на работы по благоустройству
ИВ Гусарского района купила легковые автомобили на 180 тыс. манатов
ГААД получит 8 млн манатов на продолжение строительства автодороги в Уджарском районе
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
ВТБ (Азербайджан) увеличил размер максимальной суммы по кредитам наличными
Bakcell помогла молодежи продолжить образование во время пандемии
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии