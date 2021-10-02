Адвокат подтвердила задержание в Черногории Тельмана Исмаилова

Адвокат разыскиваемого Россией Тельмана Исмаилова подтвердила задержание бизнесмена сотрудниками полиции Черногории.

"Да, я могу подтвердить, что он задержан в Черногории и арестован на два месяца. Это решение уже обжаловано", - сообщила "Интерфаксу" его российский адвокат Марина Русакова.

Она также сообщила, что бизнесмен попросил в Черногории политического убежища.

"Он был арестован, когда проводилась проверка по его заявлению о предоставлении политического убежища. Это также одно из оснований обжалования", - сказала Русакова.

Адвокат пояснила, что несмотря на арест, Черногория пока не приняла решения по обращению Исмаилова, вопрос о предоставлении ему политического убежища продолжает находиться на рассмотрении властей страны.

По мнению адвоката, если власти Черногории откажут Исмаилову в политическом убежище, вопрос с его экстрадицией может занять до двух месяцев.

Как ранее сообщили балканские СМИ, Исмаилов был задержан в Подгорице по запросу российских властей.

Уголовные дела в отношении Исмаилова расследуются российскими следователями с 2017 года. Предпринимателю заочно предъявлено обвинение в организации убийства двух и более лиц, а также в незаконном обороте оружия.

С 2017 года он объявлен в международный розыск и заочно арестован московский судом.

По версии СКР, Исмаилов был организатором двойного убийства в мае 2016 года на Новорижском шоссе в Подмосковье - владельца торговых комплексов Владимира Савкина и учредителя "Люблино моторс" Юрия Брилёва.

По аналогичному обвинению заочно арестован брат Исмаилова - Вагиф, который также находится в международном розыске и заочно арестован.

Свою вину Тельман Исмаилов не признает.

После закрытия в июне 2009 года Черкизовского рынка на востоке Москвы, владельцем которого был Тельман Исмаилов, бизнес некогда успешного предпринимателя пошел на спад. По сообщениям СМИ, основные его активы арестованы по требованию кредиторов, которым он задолжал значительные суммы.