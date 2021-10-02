В Азербайджане 38% населения полностью привито от коронавируса

В Азербайджане более 3,8 млн человек получили две дозы вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 и считаются полностью привитыми, сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.

По данным на 2 октября, одну дозу вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 получили 4 млн 794,136 тыс. человек, две дозы - 3 млн 889,854 тыс. человек.

Общее число сделанных доз составляет 8 млн 683,990 тыс.

Население Азербайджана на 1 августа 2021 года составляло 10 млн 142,392 тыс. человек. Таким образом, по состоянию на 2 октября полностью привито 38,3% населения страны.

Вакцинация в Азербайджане стартовала 18 января 2021 года и носит добровольный характер. Вакцинацию в стране планируется провести поэтапно в 2021-2022 гг.

В настоящее время в Азербайджане при вакцинации используются вакцины CoronaVac, AstraZeneca, "Спутник V" и Pfizer.

А.Салаева