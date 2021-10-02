Все эти годы я мечтал увидеть Саакашвили в наручниках - экс-депутат

Бывший депутат парламента Грузии Валерий Гелашвили, в 2005 году жестоко избитый неизвестными лицами в черной униформе по приказу Михаила Саакашвили, заявил журналистам, что день задержания экс-президента правоохранителями стал одним из лучших дней в его жизни.
"Я ждал 16 лет, когда это произойдет. Все эти годы я ждал, когда Михаила Саакашвили препроводят в наручниках в тюрьму", - сказал Гелашвили.
Летом 2005 года в грузинской газете "Резонанси" было опубликовано интервью Гелашвили, в котором он рассказал об аморальном поведении Саакашвили, в частности, его амурных похождениях. Депутат сообщил и о том, что по распоряжению Саакашвили у него отняли недвижимое имущество.
Позже грузинский суд доказал причастность Саакашвили к избиению Гелашвили и заочно определил ему тюремное заключение сроком на 6лет.
По информации правоохранительных органов, Саакашвили был задержан 1 октября в Тбилиси. В настоящее время он находится в тюрьме в городе Рустави.
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