Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9682 RUR   0.0233 GBR   2.2873 TRY   0.1912

Цена на нефть

30.09 $/bbl   WTI 75.03 0.20 Brent 78.31 0.22

Погода в Баку

  ночь день

Регион 02.10.2021 17:34

Все эти годы я мечтал увидеть Саакашвили в наручниках - экс-депутат

Бывший депутат парламента Грузии Валерий Гелашвили, в 2005 году жестоко избитый неизвестными лицами в черной униформе по приказу Михаила Саакашвили, заявил журналистам, что день задержания экс-президента правоохранителями стал одним из лучших дней в его жизни.

"Я ждал 16 лет, когда это произойдет. Все эти годы я ждал, когда Михаила Саакашвили препроводят в наручниках в тюрьму", - сказал Гелашвили.

Летом 2005 года в грузинской газете "Резонанси" было опубликовано интервью Гелашвили, в котором он рассказал об аморальном поведении Саакашвили, в частности, его амурных похождениях. Депутат сообщил и о том, что по распоряжению Саакашвили у него отняли недвижимое имущество.

Позже грузинский суд доказал причастность Саакашвили к избиению Гелашвили и заочно определил ему тюремное заключение сроком на 6лет.

По информации правоохранительных органов, Саакашвили был задержан 1 октября в Тбилиси. В настоящее время он находится в тюрьме в городе Рустави.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]