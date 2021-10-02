Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил на брифинге в субботу, что на проходящих в стране местных выборах правящая партия убедительно побеждает.

"Сегодня партия "Единое национальное движение", главная деструктивная сила, полностью деморализована. По имеющимся на этот час сведениям, наши кандидаты на местных выборах убедительно побеждают во всех муниципалитетах", - заявил Гарибашвили.

При этом он призвал избирателей идти на избирательные участки и принять участие в голосовании.

"Это обязательное условие для спокойствия в нашей стране и ее экономического развития. "Единое национальное движение" хотела представить местные выборы в качестве референдума, и она получила референдум. Грузинское общество сегодня вынесет этой партии политический приговор", - заявил Гарибашвили.

Он отметил, что проходящие местные выборы - это последние выборы до 2024 года, когда в Грузии будет избран парламент нового созыва.

Представители грузинских оппозиционных партий и Михаил Саакашвили, который является неформальным лидером партии "Единое национальное движение", считают местные выборы 2 октября референдумом, который в случае, если правящая партия "Грузинская мечта" наберет менее 43% голосов избирателей, должен стать причиной для назначения досрочных парламентских выборов.

Такое условие было внесено в соглашение по выходу из политического кризиса, которое весной текущего года было подписано при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля между представителями правящей партии и оппозиции.

Соглашение долгое время отказывалась подписывать ЕНД. Из-за позиции ЕНД в конце июля "Грузинская мечта" вышла из соглашения, заявив, что условие о том, что будут назначены досрочные парламентские выборы в случае, если правящая партия не наберет 43% голосов на муниципальных выборах, больше не действительно. Позже, в начале сентября ЕНД заявило, что подписывает соглашение. Несмотря на это в "Грузинской мечте" заявили, что не намерены возвращаться к этому вопросу, соглашение больше не действительно и никаких досрочных парламентских выборов назначаться не будет.