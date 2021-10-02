Индо-тихоокеанская концепция AUKUS направлена на развал единой системы безопасности в АТР - Лавров

Альянсы, подобные AUKUS, направлены на размывание форматов АСЕАН, заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Одна из самых модных сейчас тенденций - это так называемые индо-тихоокеанские стратегии, которые изобретены США и воплощением которых стала четверка QUAD (США, Япония, Индия, Австралия) и вот недавно - создание AUKUS. Всеэто идет в русле размывания универсальных форматов в АТР, которые всю жизнь существовали под эгидой АСЕАН, и все они были асеаноцентричны", - сказал министр в ходе своего выступления на 29-й ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП).
"Эта индо-тихоокеанская концепция направлена на развал этой системы, которая опиралась на необходимость уважать неделимость безопасности, и открыто провозгласила своей целью сдерживание Китая", - отметил Лавров.
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