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Дальнее зарубежье 02.10.2021 18:14

Индо-тихоокеанская концепция AUKUS направлена на развал единой системы безопасности в АТР - Лавров

Альянсы, подобные AUKUS, направлены на размывание форматов АСЕАН, заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Одна из самых модных сейчас тенденций - это так называемые индо-тихоокеанские стратегии, которые изобретены США и воплощением которых стала четверка QUAD (США, Япония, Индия, Австралия) и вот недавно - создание AUKUS. Всеэто идет в русле размывания универсальных форматов в АТР, которые всю жизнь существовали под эгидой АСЕАН, и все они были асеаноцентричны", - сказал министр в ходе своего выступления на 29-й ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП).

"Эта индо-тихоокеанская концепция направлена на развал этой системы, которая опиралась на необходимость уважать неделимость безопасности, и открыто провозгласила своей целью сдерживание Китая", - отметил Лавров.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]