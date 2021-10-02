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Регион 02.10.2021 18:29

Саакашвили продолжает голодовку и считает себя политзаключенным - депутат

Михаил Саакашвили продолжает голодовку и считает себя политическим заключенным, заявила в субботу журналистам после встречи с экс-президентом Грузии в тюрьме в Рустави депутат парламента, одна из лидеров партии "Единое национальное движение" Тина Бокучава.

"Я пыталась отговорить его от голодовки, но он заявил, что продолжит ее, так как является политическим заключенным", - сказала Бокучава.

Она сообщила, что в связи с высоким интересом она задала Саакашвили вопрос, как он пересек грузинскую границу. "Саакашвили заявил, что пересек грузинскую границу с соблюдением всех правил и процедур, однако о деталях не сообщил, посчитав, что это нецелесообразно", - сказала Бокучава.

По информации правоохранительных органов, Саакашвили был задержан 1 октября в Тбилиси. В настоящее время он находится в тюрьме в городе Рустави.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]