Саакашвили продолжает голодовку и считает себя политзаключенным - депутат

Михаил Саакашвили продолжает голодовку и считает себя политическим заключенным, заявила в субботу журналистам после встречи с экс-президентом Грузии в тюрьме в Рустави депутат парламента, одна из лидеров партии "Единое национальное движение" Тина Бокучава.
"Я пыталась отговорить его от голодовки, но он заявил, что продолжит ее, так как является политическим заключенным", - сказала Бокучава.
Она сообщила, что в связи с высоким интересом она задала Саакашвили вопрос, как он пересек грузинскую границу. "Саакашвили заявил, что пересек грузинскую границу с соблюдением всех правил и процедур, однако о деталях не сообщил, посчитав, что это нецелесообразно", - сказала Бокучава.
По информации правоохранительных органов, Саакашвили был задержан 1 октября в Тбилиси. В настоящее время он находится в тюрьме в городе Рустави.
В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.
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