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Дальнее зарубежье 02.10.2021 19:07

Лодка с 70 нелегалами пропала в Средиземном море

Лодка, перевозившая 70 нелегалов, уже четыре дня не выходит на связь в Средиземном море, сообщила в субботу неправительственная организация (НПО) Alarm Phone, которая поддерживает мигрантов, переправляющихся через Средиземное море в ЕС.

По информации Alarm Phone, лодка отплыла из Хомса в Ливии, и ее пассажиры несколько раз связывались с НПО. Однако контакт был утерян, когда лодка находилась в 18 км от территориальных вод Италии.

"Как 70 человек могли исчезнуть в море, в нескольких милях от берега? Что случилось с ними? Почему власти Мальты и Италии вначале отказывались их спасти, а потом предоставить информацию об их судьбе?" - говорится на странице в НПО в Twitter.

В НПО уточнили, что информации о спасении или прибытии нелегалов нет. В Alarm Phone предположили, что иммигрантов могли тайно отправить обратно в Ливию, и потребовали пролить свет на случившееся.

Западные СМИ напоминают, что каждый год десятки тысяч человек пытаются добраться из Ливии через Средиземное море до Италии, но этот путь чреват опасностями. В начале сентября в Международной организации по миграции сообщили, что только в 2021 году на этом маршруте погибли не менее 1 тыс. 369 человек.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]