Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9682 RUR   0.0233 GBR   2.2873 TRY   0.1912

Цена на нефть

30.09 $/bbl   WTI 75.03 0.20 Brent 78.31 0.22

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 02.10.2021 19:33

"Спутник V" будет одобрен ВОЗ через пару месяцев - глава Richmond Laboratories

Российская вакцина против коронавируса "Спутник V"будет одобрена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) не более чем в течение двух месяцев, считает президент производящей препарат аргентинской фармацевтической компании Richmond Laboratories Марсело Рубен Фигейрас.

"По имеющейся у нас информации, ее одобрение в течение максимум одного-двух месяцев неизбежно", - приводит слова Фигейраса информационное агентство Telam.

По словам президента аргентинского производителя российской вакцины, "Спутник V" до сих пор не был одобрен ВОЗ из-за "административных" проблем. Он напомнил, что российскую вакцину уже получили миллионы людей по всему миру.

Аргентина стала первым государством в Латинской Америке, одобрившим использование "Спутника V", а также первой страной в регионе, которая начала производство российской вакцины. Вакцинация российским препаратом началась в Аргентине 29 декабря 2020 года, а местное производство вакцины на базе Laboratorios Richmond стартовало в апреле 2021 года. В начале июля компания сообщила об изготовлении первой партии второго компонента российской вакцины в 153,4 тыс. доз.

Ранее в субботу глава Минздрава РФ Михаил Мурашко по итогам переговоров с председателем ВОЗ Тедросом Гебрейесусом сообщил, что все барьеры, препятствовавшие признанию организацией "Спутника V", устранены, и для одобрения необходимо лишь завершить некоторые административные процедуры.

"Компании-заявителю, которая занимается регистрацией вакцины "Спутник V" на площадке ВОЗ, необходимо подписать ряд документов, предоставить ряд дополнительных бумаг, это все-таки административная процедура, и будет рассматриваться", - сказал Мурашко.

Вакцина "Спутник V" разработки центра им. Гамалеи Минздрава России зарегистрирована уже в 70 странах с общим населением более 4 млрд человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]