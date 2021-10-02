"Спутник V" будет одобрен ВОЗ через пару месяцев - глава Richmond Laboratories

Российская вакцина против коронавируса "Спутник V"будет одобрена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) не более чем в течение двух месяцев, считает президент производящей препарат аргентинской фармацевтической компании Richmond Laboratories Марсело Рубен Фигейрас.
"По имеющейся у нас информации, ее одобрение в течение максимум одного-двух месяцев неизбежно", - приводит слова Фигейраса информационное агентство Telam.
По словам президента аргентинского производителя российской вакцины, "Спутник V" до сих пор не был одобрен ВОЗ из-за "административных" проблем. Он напомнил, что российскую вакцину уже получили миллионы людей по всему миру.
Аргентина стала первым государством в Латинской Америке, одобрившим использование "Спутника V", а также первой страной в регионе, которая начала производство российской вакцины. Вакцинация российским препаратом началась в Аргентине 29 декабря 2020 года, а местное производство вакцины на базе Laboratorios Richmond стартовало в апреле 2021 года. В начале июля компания сообщила об изготовлении первой партии второго компонента российской вакцины в 153,4 тыс. доз.
Ранее в субботу глава Минздрава РФ Михаил Мурашко по итогам переговоров с председателем ВОЗ Тедросом Гебрейесусом сообщил, что все барьеры, препятствовавшие признанию организацией "Спутника V", устранены, и для одобрения необходимо лишь завершить некоторые административные процедуры.
"Компании-заявителю, которая занимается регистрацией вакцины "Спутник V" на площадке ВОЗ, необходимо подписать ряд документов, предоставить ряд дополнительных бумаг, это все-таки административная процедура, и будет рассматриваться", - сказал Мурашко.
Вакцина "Спутник V" разработки центра им. Гамалеи Минздрава России зарегистрирована уже в 70 странах с общим населением более 4 млрд человек.
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