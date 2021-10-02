Самолет ВВС США провел разведывательный полет вблизи российских баз в Сирии

Стратегический разведывательный самолет ВВС RC-135U в субботу совершил многочасовой полет вблизи сирийского побережья, где расположены база материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Тартусе и российская авиабаза Хмеймим, следует из данных западных авиаресурсов.

По их сведениям, американский самолет радиоэлектронной разведки, вылетевший с авиабазы Суда-Бэй на греческом острове Крит, в течение около трех часов курсировал у границ Сирии на Средиземном море.

Полет проходил в непосредственной близости от морской границы Сирии. Самолет выполнил, по меньшей мере, 18 пролетов на участке от базы ВМФ РФ в Татусе до российской авиабазы Хмеймим под Латакией.