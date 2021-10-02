Грузинские телеканалы сразу же после завершения голосования в субботу на местных выборах обнародовали данные exit-poll, по которым на выборах лидирует правящая партия "Грузинская мечта".
По опросу, проведенному по заказу телекомпании "Имеди" компанией Gorbi, на выборах побеждает правящая партия, набравшая на всех избирательных участках поддержку более 47,6% избирателей, а самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение" - 27,1% голосов.
Грузинский телеканал "Мтавари архи" заказал проведение exit-poll компании Ipsos, которая также подтвердила первое место правящей партии "Грузинская мечта" - 38,6%, а партия "Единое национальное движение - 33%.
Еще одни грузинский телеканал "Формула" заказал опрос кампании Edison Research, по которому также лидирует "Грузинская мечта" - 43%, "Единое национальное движение" - 39%.
Окончательные итоги выборов будут подведены в ЦИК Грузии поздно ночью.
Грузинская оппозиция рассматривает итоги местных выборов "референдумом" доверия к властям. В апреле 2021 года при посредничестве президента Европейского совета Шарля Мишеля правящая партия "Грузинская мечта" и несколько оппозиционных партий подписали соглашение о выходе Грузии из политического кризиса.
Документ предусматривал проведение реформ, а также содержал пункт о том, что если на местных выборах правящей партии не удастся набрать больше 43% голосов, то будут назначены досрочные парламентские выборы. Позже правящая партия "Грузинская мечта" вышла из этого соглашения. Ее представители заявили, что досрочных парламентских выборов не будет, даже если правящая партия наберет на местных выборах 1% голосов избирателей.
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