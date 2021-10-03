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Дальнее зарубежье 03.10.2021 09:08

Дочь президента Филиппин намерена баллотироваться на пост главы государства

Сара Дутерте-Карпио - дочь президента Филиппин Родриго Дутерте- будет баллотироваться на пост главы государства на выборах в следующем году, сообщила телерадиовещательная компания ABS-CBN news.

Кандидатом на пост вице-президента уже зарегистрировался давний помощник ее отца сенатор Кристофер Бонг Го, говорится в сообщении.

ABS-CBN сделала такой вывод на основании интервью, в ходе которого президент сообщил, что уходит из политики.

В ответ на вопрос корреспондента "Значит, это будут Сара и Го?", он сказал: "Это Сара и Го".

Сара Дутерте-Карпио в настоящее время является мэром Давао, третьего по величине города Филиппин.

Всеобщие выборы на Филиппинах намечены на 9 мая 2022 года.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]