В ЦИК Грузии к утру воскресенья подсчитаны итоги состоявшегося в субботу голосования на местных выборах на 1446 из 3743 избирательных участках.
По имеющимся данным правящая партия набрала 48,56%, оппозиционная партия "Единое национальное движение" - 31,23%.
Как заявил журналистам председатель ЦИК Гиоргий Каландаришвили, окончательные данные голосования на местных выборах будут известны в ближайшие часы.
Представители грузинских оппозиционных партий и Михаил Саакашвили, который является неформальным лидером партии "Единое национальное движение", считают местные выборы 2 октября референдумом, который в случае, если правящая партия "Грузинская мечта" наберет менее 43% голосов избирателей, должен стать причиной для назначения досрочных парламентских выборов.
Такое условие было внесено в соглашение по выходу из политического кризиса, которое весной текущего года было подписано при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля между представителями правящей партии и оппозиции.
Соглашение долгое время отказывалась подписывать ЕНД. Из-за позиции ЕНД в конце июля "Грузинская мечта" вышла из соглашения, заявив, что условие о том, что будут назначены досрочные парламентские выборы в случае, если правящая партия не наберет 43% голосов на муниципальных выборах, больше не действительно. Позже, в начале сентября ЕНД заявило, что подписывает соглашение. Несмотря на это в "Грузинской мечте" заявили, что не намерены возвращаться к этому вопросу, соглашение больше не действительно и никаких досрочных парламентских выборов назначаться не будет.
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