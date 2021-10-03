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Дальнее зарубежье 03.10.2021 09:27

В Катаре прошли первые в истории парламентские выборы

В Катаре состоялись первые в истории страны выборы в состоящий из 45 мест консультативный совет (Меджлис Аш-Шура), который будет выполнять функции парламента, сообщают мировые СМИ.

По данным Министерства внутренних дел страны, явка на выборы 30 членов совета оставила 63,5%. Еще 15 членов совета будет назначать правящий эмир.

Совет будет обладать законодательной властью и утверждать общую государственную политику и бюджет, но не будет иметь права решать вопросы обороны, безопасности, экономической и инвестиционной политики.

На 30 мест в совете претендовали 233 кандидата, в том числе 26 женщин, но ни одна из них не набрала достаточного количества голосов.

В ходе выборов мужчины и женщины голосовали на разных участках.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]