В Катаре прошли первые в истории парламентские выборы

В Катаре состоялись первые в истории страны выборы в состоящий из 45 мест консультативный совет (Меджлис Аш-Шура), который будет выполнять функции парламента, сообщают мировые СМИ.
По данным Министерства внутренних дел страны, явка на выборы 30 членов совета оставила 63,5%. Еще 15 членов совета будет назначать правящий эмир.
Совет будет обладать законодательной властью и утверждать общую государственную политику и бюджет, но не будет иметь права решать вопросы обороны, безопасности, экономической и инвестиционной политики.
На 30 мест в совете претендовали 233 кандидата, в том числе 26 женщин, но ни одна из них не набрала достаточного количества голосов.
В ходе выборов мужчины и женщины голосовали на разных участках.
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