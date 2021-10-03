Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о реформе государственного концерна (ГК) "Укроборонпром", сообщил генеральный директор ГК "Укроборонпром" Юрий Гусев.
"Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон о реформе Государственного концерна "Укроборонпром". Это событие является точкой в длительном и непростом процессе формирования нового законодательного фундамента для развития украинского государственного ОПК. И в то же время это событие - новая точка отсчета для украинской оборонки", - написал Гусев на своей странице в Facebook.
По его словам такой шаг "позволит усилить обороноспособность Украины". позволит внедрить современные подходы корпоративного управления, осуществлять трансфер технологий и привлекать прямые (в т.ч. иностранные) инвестиции с целью изготовления современных образцов вооружения и военной техники.
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